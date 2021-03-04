Москва, 4 марта, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Введение шестидневной учебной недели в школах было вынужденной мерой из-за пандемии коронавируса. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учитель в классе

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»Чтобы не понизить качество образования, восполнить те или иные пробелы, как вынужденную меру ряд школ ввели шестидневное обучение. Это была вынужденная мера», — сказал Кравцов.

По его словам, в случае, если школа работает в режиме пятидневной учебной недели, то она, скорее всего, вернётся к этому режиму работы со следующего года.

Кравцов подчеркнул, что школы делают всё для того, чтобы сохранить уровень знаний детей.

Министр также напомнил, что прерогатива введения пяти — или шестидневной учебной недели остаётся за школой.