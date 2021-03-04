Манчестер, Великобритания, , 09:18 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В матче первого круга, который прошёл в сентябре, «Кристал Пэлас» победил со счётом 3:1.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 51 очко. «Кристал Пэлас» идёт на 13-м месте с 34 очками.

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