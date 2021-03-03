Манчестер, Великобритания, , 08:16 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 15-й минуте матча полузащитник «Вулверхэмптона» Леандер Дендонкер срезал мяч в свои ворота. На 61-й минуте защитник «Вулверхэмптона» Конор Коди сравнял счёт.

Однако «Манчестер Сити» смог забить три мяча в конце матча. Дубль оформил нападающий Габриэл Жезус, ещё один гол забил форвард Рияд Марез.

Таким образом, «Манчестер Сити» одержал 15-ю победу подряд в АПЛ.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 65 очков. «Вулверхэмптон» идёт на 12-м месте с 34 очками.

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