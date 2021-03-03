Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 3 марта, в ходе европейских торгов цена на нефть марки Brent повышалась $64,16 за баррель. Покупатели переписали вчерашний максимум — «бычий» сигнал для рынка. Нефть подорожала на 2,39%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Внимание инвесторов приковано к предстоящей встрече министров стран ОПЕК+. Генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо выразил мнение, что дальнейшие перспективы выглядят благоприятно, поскольку нынешний нефтяной кризис из-за пандемии уходит в прошлое.

Цена нефти марки Brent стабилизировалась около уровня $64,00. В рамках коррекции покупателям открылась дорога к отметке $65,12.

В 18:30 мск ожидается публикация официальных данных по запасам нефти в США от агентства EIA», — отметила эксперт.

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