Москва, , 08:05 — REGNUM Торги на Мосбирже 3 марта открылись снижением по иностранным валютам на фоне подорожавшей нефти и ослабления доллара на глобальном валютном рынке. Курс доллара снижался до отметки 73,40 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На европейской и американской сессиях российская валюта проигнорировала повышение нефтяных котировок на 3,3%, до $64,15 за баррель. Очередной рост доходности американских облигаций и укрепление доллара США заставили участников рынка выходить из рискованных активов.

Завершились торги по рублевым парам ростом. Пара доллар/рубль поднялась на 0,22%, до 73,97 руб., евро/рубль — на 0,03%, до 89,27 руб., фунт/рубль — на 0,19%, до 103,25 руб.

Министерство финансов России 3 марта разместило на первичных аукционах ОФЗ на общую сумму 104,132 млрд рублей. Минфин также опубликовал план покупок валюты на март. Объем операций составит 148,1 млрд рублей против 45,6 млрд рублей в феврале. Увеличение объема интервенций Минфина ограничило потенциал укрепления рубля.

Сегодня, 4 марта, на торгах в Азии баррель Brent подорожала на 0,57%, до $64,24. В центре внимания участников рынка находится решение ОПЕК+, а также выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ не смог вынести рекомендацию по уровням добычи на апрель. Комментарии Пауэлла будут детально разобраны, чтобы понять будущие действия ЦБ в ответ на недавнее повышение доходности дксятилетних облигаций.

4 марта торги на Мосбирже открылись ростом доллара и снижением по евро и британцу. Пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 73,20−74,80 руб. до конца недели.

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