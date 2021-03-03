Москва, , 15:54 — REGNUM Рубль днем 3 марта продолжает укрепление в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Но это чисто внутридневные колебания, потому что уже несколько дней в рублевых парах ничего не меняется существенным образом.

Нефть вернулась к повышению и торгуется около $64 за баррель Brent, инвесторы следят за ходом очередного аукциона Минфина по размещению ОФЗ. Все выглядит довольно спокойно, но без ярких красок.

Доллар США днем торгуется по 73,71 руб. и может балансировать в пределах 73,50−74,20 руб. Евро стоит 89,02 руб., снова вернувшись в рамки 89−91 руб.

Укрепляться рублю мешает логика, волатильная нефть и некоторые разумные опасения санкционных ужесточений.

В то же время, интерес к риску на глобальных рынках остается высоким, и это временами способно перевесить все остальное. Начало весны складывается для рубля вполне удачно», — считает эксперт.

Читайте также: Санкции США не впечатлили рубль