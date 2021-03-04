Москва, , 03:49 — REGNUM Одна из компаний, принадлежащая Роману Абрамовичу, перешла в стадию ликвидации. В выписке ЕГРЮЛ уточняется, что ООО «ОРТ-КБ», которую ранее называли владельцем пакета акций Первого канала, «в стадии ликвидации» с 26 февраля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

В 2016 году данная фирма миллиардера Абрамовича, занимающего в рейтинге Forbes по итогам 2020 года десятую строчку, владела акциями АО «Первый канал». В 2019 году стало известно, что компания «ВТБ Капитал» приобрела у неё пакет из 20% акций, но уже в сентября 2020 года группа ВТБ вышла из состава акционеров. О судьбе этого пакета акций ничего неизвестно.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ОРТ-КБ» учреждено в Москве в мае 2010 года для вложений в ценные бумаги. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Ликвидатором назначена Инна Каранда.

В бизнес-портфеле Абрамовича за 2021 год также появилось ещё две фирмы для работы в сфере недвижимости. Первая — карельское ООО «Управляющая компания «Норд Эстейт», созданное 3 февраля, а второе — краснодарское ООО «Управляющая компания «Юг Эстейт», учрежденное 9 февраля.

Первому каналу прочат рокировки: что включает в себя этот актив?

Напомним, в декабре 2020 года стало известно о планах государства уменьшить свою долю в АО «Первый канал», но при этом задействовать право «золотой акции», позволяющее контролировать работу актива.