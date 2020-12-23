23 декабря 2020 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 06:41 — REGNUM Рокировки на рынке СМИ, начавшиеся с активов экс-супруги миллиардера Олега Дерипаски — дочери бывшего руководителя администрации президента Бориса Ельцина и мужа Татьяны Ельциной Валентина Юмашева — Полины Юмашевой, продолжились Первым каналом. Долю государства в нём за счёт дополнительного выпуска акций уменьшат, но будет задействовано право «золотой акции», которое позволяет контролировать работу. ИА REGNUM подробно рассмотрело, что представляет собой актив, который планируют исключить из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ России.

СМИ Иван Шилов © ИА REGNUM

О рокировках и указе президента

22 декабря 2020 года Минцифра РФ сообщило, что новым председателем совета директоров Первого канала назначен помощник президента России Максим Орешкин.

В тот же день в базе системы «Консультант плюс» появился указ президента РФ Владимира Путина за номером 806, касающийся будущего АО «Первый канал». Отмечалось, что «в целях повышения финансовой устойчивости акционерного общества» будет осуществлено увеличение уставного капитала через довыпуск акций и их реализацию «негосударственным акционерам», но при этом доля РФ будет сохранена на уровне не менее 34%. Правительство РФ должно в течение трёх месяцев обеспечить мероприятия по увеличению уставного капитала, определить перечень негосударственных акционеров, определить размер доли РФ, а также обеспечить заключение между РФ и негосударственными акционерами соглашения, в котором будет определён порядок осуществления прав, в том числе управления и распоряжения акциями из числа госсобственности. Российское правительство также должно принять решение об использовании в отношении АО специального права в управлении — «золотой акции».

Также Первый канал исключат из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Кто собственники Первого канала?

До 2002 года Первый канал был «Общественным Российским Телевидением». Компания начала своё вещание в апреле 1995 года, став преемником государственной телерадиокомпании «Останкино» — основного вещателя в СССР, который охватывал 99,8% населения.

Телецентр Останкино (сс)Dzasohovich

Последние открытые данные по составу акционеров АО «Первый канал» датированы 30 сентября 2016 года. Тогда РФ принадлежало 38,9% доли, ещё 24% было за ООО «ОРТ-КБ» из Москвы и 25% у ООО «РастрКом-2002» из Санкт-Петербурга. Иные акционеры не раскрывались.

По данным ЕГРЮЛ, «РастрКом-2002», которое занималось управлением финансово-промышленными группами с июля 2002 года, прекратило деятельность путём реорганизации в форме присоединения в ноябре 2018 года. Компания принадлежала ЗАО «Национальная медиа группа», которое и стало правопреемником ООО.

По данным с сайта «Национальной медиа группы» (НМГ) председателем совета директоров является Алина Кабаева. Среди сегодняшних активов компании указаны пять каналов, включая Первый. Доля владения в «Первом канале» — 29%.

В марте 2019 года группа ВТБ сообщила, что «ВТБ Капитал приобрел 20% акций АО Первый канал у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу». Но уже в конце сентября 2020 года стало известно о выходе группы из состава акционеров.

ВТБ Банк Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

По открытым данным, помимо НМГ и доли государства, акции АО «Первый канал» находятся у ФГУП «ИТАР-ТАСС» — 9,1%, ФГУП «Телевизионный технический Останкино» — 3%. В комментариях СМИ группа ВТБ не исключает, что может вновь стать акционером Первого канала в ходе дополнительной эмиссии.

Об активах «Первого канала»

В собственности АО «Первый канал» достаточно обширный бизнес-портфель. Попробуем в нём разобраться.

Из последнего доступного широкой общественности отчёта АО «Первый канал» за 2015 год следует, что юрлицо на тот момент было участником (акционером) семи компаний, включая ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть» (доля — 100%, отвечает за распространение за рубежом), ЗАО «Библиотека прав Первого канала» (доля 100%), ЗАО «Первый канал — Санкт-Петербург» (100%), ТОО «Евразия+ОРТ» (20% доли, отвечает за вещание в Казахстане) и другие. Также общество было участником пяти некоммерческих организаций.

По данным ЕГРЮЛ, на 23 декабря 2020 года у АО «Первый канал» в активе также есть 38 представительств, в том числе в Свердловской, Нижегородской, Тюменской, Омской, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Саратовской, Ростовской, Новосибирской, Костромской областях, в Татарии, Дагестане, Санкт-Петербурге, Чечне, Крыму, Хабаровском, Приморском, Ставропольском, Краснодарском, Красноярском, Краснодарском краях, Азербайджане, Таджикистане, Израиле, Китае, Германии, Латвии, Грузии, США, Великобритании, Армении, Белоруссии, Франции, Казахстане и на Украине.

Из действующих коммерческих компаний также в активе — 25% в ООО «Национальный рекламный альянс» (деятельность рекламных агентств).

Алексей Толстоган Akarussia.ru

Помимо этого, Первому каналу принадлежит 90% доли в ООО «Телетекст-1», которое с июля 2006 года ведёт деятельность в области радиовещания. Ещё 10% доли у АО «Первый канал. Всемирная сеть».

Также АО «Первый канал» числится учредителем детско-юношеского телеканала «Карусель», где ему, по последним данным, принадлежало 50% доли. В свою очередь ЗАО «Карусель» — единственный владелец ООО «Рекламное агентство «Аист», созданного в 2017 году в Москве.

Если говорить о финансовых итогах работы АО «Первый канал», то 2019 год общество закончило с убытком. По данным «Интерфакса», выручка компании упала на 17,8%, до 27 млрд рублей, а чистый убыток сократился до 4,15 млрд рублей против 6,8 млрд рублей в 2018 году.