Ереван, 3 марта 2021, 18:07 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Армении в отношении кандидата в премьер-министры от оппозиционного «Движения по спасению Родины» Вазгена Манукяна, заявил 3 марта на митинге координатор оппозиционного движения Гегам Манукян.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военные против Пашиняна: политический кризис в Армении — все новости»
Дело возбуждено против Вазгена Манукяна по статье о публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя в Армении. Как пояснил Гегам Манукян, это связано с заявлениями Вазгена на оппозиционном митинге 20 февраля 2021 года.
Он добавил, что Вазгену Манукяну прямо на митинге вручили повестку в суд.
Напомним, 20 февраля Манукян на митинге заявил:
Читайте ранее в этом сюжете: Митинг с требованием отставки Пашиняна проходит в Ереване