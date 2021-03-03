Ереван, , 18:07 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Армении в отношении кандидата в премьер-министры от оппозиционного «Движения по спасению Родины» Вазгена Манукяна, заявил 3 марта на митинге координатор оппозиционного движения Гегам Манукян.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военные против Пашиняна: политический кризис в Армении — все новости»

Дело возбуждено против Вазгена Манукяна по статье о публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя в Армении. Как пояснил Гегам Манукян, это связано с заявлениями Вазгена на оппозиционном митинге 20 февраля 2021 года.

Он добавил, что Вазгену Манукяну прямо на митинге вручили повестку в суд.

Напомним, 20 февраля Манукян на митинге заявил:

«Но есть также план Б: в любой момент, будь то сегодня, через неделю или десять дней, нужно быть готовы с молниеносной скоростью восстанием взять власть. Мы пойдём по пути А (путь убеждения — прим. ИА REGNUM), всегда будучи готовыми к пути Б».

Читайте ранее в этом сюжете: Митинг с требованием отставки Пашиняна проходит в Ереване