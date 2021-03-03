Ереван, 3 марта 2021, 17:41 — REGNUM Досрочные выборы в парламент Армении власти готовы провести в 2021 году, если парламентская оппозиция согласится на условия, уже ранее выдвигаемыми правительством, заявил 3 марта премьер-министр Никол Пашинян, выступая в парламенте.
Он добавил, что выборы — это возможность для всех граждан республики выразить своё мнение, поскольку не все «имеют время для участия в правительственных или оппозиционных митингах».
Следите за развитием событий в трансляции: «Военные против Пашиняна: политический кризис в Армении — все новости»
Глава правительства Армении также сказал, что у него запланированы переговоры с оппозицией по вопросу условий проведения досрочных выборов.
Читайте также: Пашинян призвал оппозицию согласиться на внеочередные выборы
Как сообщало ИА REGNUM, Пашинян ранее выдвигал оппозиции Армении такие условия: он соглашается на досрочные парламентские выборы, а оппозиционеры не выдвигают своего кандидата на пост главы правительства.
Часть оппозиции на фоне конфликта Пашиняна с главой генштаба Армении в последний день февраля согласилась на эти условия, но потребовала, чтобы Оник Гаспарян не был отправлен в отставку.
Читайте ранее в этом сюжете: Правящий блок Армении готов обсуждать с оппозицией внеочередные выборы