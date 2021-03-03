Ереван, , 17:41 — REGNUM Досрочные выборы в парламент Армении власти готовы провести в 2021 году, если парламентская оппозиция согласится на условия, уже ранее выдвигаемыми правительством, заявил 3 марта премьер-министр Никол Пашинян, выступая в парламенте.

Пашинян «Мы можем провести внеочередные выборы в течение 2021 года, если оппозиция — а главное, парламентская оппозиция — согласится провести их».

Он добавил, что выборы — это возможность для всех граждан республики выразить своё мнение, поскольку не все «имеют время для участия в правительственных или оппозиционных митингах».

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Глава правительства Армении также сказал, что у него запланированы переговоры с оппозицией по вопросу условий проведения досрочных выборов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Пашинян ранее выдвигал оппозиции Армении такие условия: он соглашается на досрочные парламентские выборы, а оппозиционеры не выдвигают своего кандидата на пост главы правительства.

Часть оппозиции на фоне конфликта Пашиняна с главой генштаба Армении в последний день февраля согласилась на эти условия, но потребовала, чтобы Оник Гаспарян не был отправлен в отставку.

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