Ереван, , 17:17 — REGNUM Обоснования того, что якобы начальник генштаба Армении Оник Гаспарян действует по указанию экс-президента республики Сержа Саргсяна, потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна глава фракции «Просвещённая Армения» Эдмон Марукян, выступая в армянском парламенте.

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Комментируя фразу Пашиняна о том, что «заявление генштаба (об отставке премьер-министра — прим. ИА REGNUM) является результатом влияния бывших властей, и в частности Сержа Саргсяна», Марукян сказал:

«Если вы публично так заявили, господин премьер, то прошу представить публичные же обоснования, что Гаспаряну давал указания президент. Кроме того, Вы называли генералов своими боевыми товарищами».

Он предложил Пашиняну сходить в генштаб для беседы с генералами, «чтобы понять, почему несколько десятков командиров выступили против своего верховного главнокомандующего».

Вместо Пашиняна ответил оппозиционеру вице-премьер Армении Тигран Авинян, сказав, что разъяснять тут особо нечего. Также он отметил, что нет необходимости, чтобы ответы давал лично Пашинян.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пашинян на митинге своих сторонников 1 марта обвинил Саргсяна в манипулировании генштабом и давлении на него.

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