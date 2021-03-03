Ереван, 3 марта 2021, 17:17 — REGNUM Обоснования того, что якобы начальник генштаба Армении Оник Гаспарян действует по указанию экс-президента республики Сержа Саргсяна, потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна глава фракции «Просвещённая Армения» Эдмон Марукян, выступая в армянском парламенте.
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Комментируя фразу Пашиняна о том, что «заявление генштаба (об отставке премьер-министра — прим. ИА REGNUM) является результатом влияния бывших властей, и в частности Сержа Саргсяна», Марукян сказал:
Он предложил Пашиняну сходить в генштаб для беседы с генералами, «чтобы понять, почему несколько десятков командиров выступили против своего верховного главнокомандующего».
Вместо Пашиняна ответил оппозиционеру вице-премьер Армении Тигран Авинян, сказав, что разъяснять тут особо нечего. Также он отметил, что нет необходимости, чтобы ответы давал лично Пашинян.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пашинян на митинге своих сторонников 1 марта обвинил Саргсяна в манипулировании генштабом и давлении на него.
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