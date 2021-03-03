Санкт-Петербург, 3 марта, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Снегопад и усиление ветра ожидаются в Ленинградской области на протяжении трех ближайших дней, с 4 по 6 марта. Дорожники региона заблаговременно готовятся к непогоде и просят автовладельцев быть осторожнее. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника

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«В связи с предупреждением об ухудшении погодных условий подрядные организации, занятые в обслуживании КАД Санкт-Петербурга и федеральных автодорог на территории Ленинградской области, работают в режиме повышенной готовности», — говорится в сообщении дорожного ведомства.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призывает водителей при неблагоприятных погодных условиях строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасный скоростной режим, избегать опасных маневров, не препятствовать работе дорожной техники

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг, 4 марта, ожидается небольшой, ночью местами мокрый снег. Ветер будет дуть северо-западный ночью 8−13 м/с. В ночные часы столбики термометров по области будут показывать −3… −8 градусов, днем — от нуля до — 5 градусов.

В пятницу, 5 марта, прогнозируется местами небольшой снег и похолодание ночью местами до — 15 градусов, днем температура воздуха составит −3…−8 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, северный 5−10 м/с.

Значительное похолодание — в восточных районах до — 20 градусов Цельсия — синоптики обещают 6 марта. Днём в субботу ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 15−18 м/с. Днем температура воздуха по Ленобласти составит −1… −6 градусов. Ночью местами возможен небольшой снег, днем на западе снег и метель, на востоке небольшой снег.