Ереван, , 16:59 — REGNUM Улица Демирчяна у здания парламента Армении в Ереване перекрыта полицией из-за митинга, видео опубликовано на сайте YouTube.

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Митинг у здания парламента проводит оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В митинге участвует несколько тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пашинян инициировал отставку главы генштаба Армении Оника Гаспаряна, но президент республики Армен Саркисян не подписал соответствующий указ.

Митинги против Пашиняна, а также митинги в защиту Пашиняна проходят в Армении с конца февраля. Но и раньше оппозиция требовала его отставки по итогам окончания войны в Нагорном Карабахе (27 сентября — 9 ноября 2021 г.).

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