Санкт-Петербург, 3 марта, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В исправительных колониях, а также следственных изоляторах Петербурга и Ленобласти идет вакцинация осужденных, подозреваемых и обвиняемых от коронавируса. В настоящий момент привито 19% тех, кто изъявил желание привиться и получил одобрение медиков. Об этом 3 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

78.fsin.gov.ru В учреждениях УФСИН России по Петербургу и Ленобласти началась прививочная кампания по вакцинации от новой коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Как уточнили в управлении, в учреждениях УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области началась прививочная кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции, как среди сотрудников, так и среди лиц, содержащихся в учреждениях. Вакцинация сотрудников осуществляется в поликлиниках города. А что касается осужденных и подследственных, то они прививаются силами мобильных прививочных бригад муниципальных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинградской области в прививочных кабинетах филиалов медицинской части № 78 по месту их содержания.

«В настоящий у нас 19% привитых от общего числа, которое подлежит вакцинации. Это не только осужденные, но и подозреваемые, обвиняемые. Всё происходит добровольно по заявлению и после осмотра врача», — пояснили ИА REGNUM в пресс-службе.

Например в СИЗО-5 лица, содержащиеся в учреждении, желающие сделать прививку от коронавирусной инфекции, заполнили необходимую форму о добровольном согласии. Перед вакцинацией каждого осматривал медицинский работник, оставляя запись в медицинской карте осужденного.

«После вакцинации информация о прошедших процедуру заносится в федеральную базу данных, — уточнили в ведомстве. — Прививочная кампания пройдет во всех учреждениях УФСИН Санкт-Петербурга и Ленинградской области».