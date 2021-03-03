Вашингтон, , 16:30 — REGNUM Власти Белоруссии неправомерно подвергают уголовному и административному преследованию белорусских адвокатов. Об этом говорится в заявлении авторитетной международной организации «Американская ассоциация юристов» (American Bar Association, ABA).

Руководитель организации Патрисия Ли Рефо вступилась за белорусских коллег, которые «публично критиковали нынешнее правительство за нарушения прав человека», «оказывали юридические услуги по политически чувствительным делам, в том числе задержанным протестующим и политическим оппозиционерам» и в начале 2021 года были лишены адвокатских лицензий. Она также напомнила об аналогичных мотивах властей постсоветской республики при лишении адвокатских лицензий в 2020 году, о привлечении белорусских адвокатов к административной и уголовной ответственности.

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В заявлении организации сказано: «ABA призывает правительство Белоруссии прекратить все административные и уголовные преследования адвокатов, которые стали жертвами политических преследований в нарушение национального и международного права, а также освободить адвокатов, которые содержатся под стражей и восстановить аннулированные лицензии».

Рефо считает, что белорусские адвокаты «стали политическими мишенями». АВА призвала официальный Минск соблюдать свои правовые обязательства и отказаться от репрессий юристов за выполнение ими своих профессиональных обязанностей.

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