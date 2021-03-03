Ереван, , 16:27 — REGNUM По теме российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», о которых нелестно высказался в конце февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян, добавить нечего, заявил 3 марта вице-премьер республики Тигран Авинян, передаёт Sputnik.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военные против Пашиняна: политический кризис в Армении — все новости»

Когда депутат от «Просвещённой Армении» Аркадий Хачатрян попросил дать дополнительные пояснения к фразе Пашиняна о «десяти процентах» эффективности «Искандеров» и высказаться по поводу реакции России, Авинян заявил:

«Разъяснения были даны со стороны пресс-секретаря премьера. Я думаю, что здесь нечего добавить».

Чиновник сослался на заявление из Москвы, что «никаких проблем нет», поскольку «вопрос разъяснён». Сам Пашинян отвечать на вопрос не стал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пашянин 24 февраля в интервью 1in. аm в ответ на вопрос о высказывании экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что во время войны в Нагорном Карабахе Армения могла бы применить «Искандер», причём уже на четвертый день боевых действий, сказал, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на десять процентов».

Итогом этой фразы стал очередной политический кризис в Армении. Минобороны РФ сделало заявление, согласно которому «ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся».

Читайте ранее в этом сюжете: В Ереване началась встреча оппозиции с президентом Армении