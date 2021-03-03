Москва, , 13:00 — REGNUM После того как нефть вернулась из области неустойчивых заоблачных февральских пиков выше $67 в нынешний нейтральный и более адекватный с точки зрения балансировки рынка диапазон $62−64 за баррель, основной интригой для дальнейшего характера движений станут итоги проходящих переговоров на встрече ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Базовый на сегодня сценарий, который вполне учтён текущими котировками, состоит в увеличении согласованных картелем квот добычи в совокупности на 0.5 млн баррелей в сутки уже с апреля, и последующая ежедневная прибавка ещё 0,5 млн баррелей в мае.

Однако такая перспектива рынок явно не пугает, а возможно даже обнадёживает: логично посчитать готовность вновь, но понемногу наращивать поставки явным признаком, что экспортёров больше не беспокоит возможность создать переизбыток предложения, и что наоборот, они видят продолжающееся восстановление производств и прогнозируют постепенное увеличение спроса в горизонте в горизонте II квартала, или во всяком случае до лета.

В то же время, если Саудовская Аравия и её ближайшие соседи одновременно решат вернуть ещё и изъятые ими с рынка в феврале-марте добровольно и вне общих соглашений поставки в пределах 1,425 млн баррелей в сутки, то общая прибавка предложения может оказаться слишком большой и всё же надавить на цены, утянув и марку Brent вслед за американской WTI на глубину под $60.

Особенно недолгий, но переизбыток предложения в моменте может быть заметен в сочетании с почти полностью восстановившимися поставками из Техаса, где производство временно останавливалось в феврале из-за суровых погодных условий.

В то же время, если Саудовская Аравия подаст нефтетрейдерам сигнал, что она не будет спешить с быстрым возвращением к своим привычным уровням добычи в рамках квот и пока что «лишние» объёмы придержит, то реакция цен на такие итоги встречи ОПЕК+ может ограничиться лёгкой волатильностью, а котировки в этом случае или же просто останутся в итоге внутри границ $63−65, или даже потянутся выше.

Некоторую дополнительную неопределённость и нервозность создаёт и политическая пикировка между представителями администрации Байдена и саудитами, из-за повторения обвинений госдепа США в адрес принца Мухаммеда бин Салмана в убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги в 2018 году.

Очевидно в связи с этим, председатель ОПЕК Мохаммед Баркиндо не принял участия в крупнейшей международной конференции по рынку нефти CERAWEEK, которая прошла в Хьюстоне первого марта, и была упущена хорошая возможность согласовать позиции производителей Персидского залива с американскими партнёрами-конкурентами.

Как результат, уровень неопределенности на рынке растет, а значит реальными остаются как сценарии коррекции ниже $60, так и сценарии, способные вдохнуть новые силы в восходящий тренд. Но так или иначе, нефть явно закрепляется в более высоком коридоре цен, если сравнивать с концом 2020 года», — считает эксперт.

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