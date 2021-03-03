Москва, , 13:30 — REGNUM Сегодня, 3 марта, рубль вернулся к максимальным значениям предыдущей недели. Озвученные властями США и ЕС санкции не впечатлили участников рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Санкции стали поводом для продаж иностранной валюты теми, кто опасался более болезненных для экономики решений. К полудню курс доллара опустился на 0,2% до 73,70 руб. Курс евро — на 0,15% до 89,15 руб.

Сейчас фокус сместился на предстоящее 4 марта решение ОПЕК+ по пересмотру квот на добычу нефти с апреля и на пятничный отчет по американскому рынку труда, который позволит оценить степень восстановления крупнейшей экономики мира и обоснованность текущих опасений рынка в росте инфляции.

Инвесторы переживают, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации в мире (в частности, в США президент Джо Байден пообещал к маю создать фонд вакцин для всего взрослого населения), текущие стимулы новой администрации приведут к резкому росту потребительских цен, что потребует резкого отхода от текущей монетарной политики ведущими центробанками.

Как ожидается, на следующей неделе Сенат США одобрит пакет стимулирующих мер объемом в $1,9 трлн. Данные по числу рабочих мест от ADP и компонента занятости в индексе деловой активности в сфере услуг позволят уточнить ожидания в отношении официальных цифр по занятости от минтруда США и усилить либо смягчить инфляционные ожидания.

Последнее может отвести угрозу роста доходностей гособлигаций США и укрепление доллара, что способно повлиять и на расклад сил на внутреннем валютном рынке, где у рубля сохраняется потенциал к дальнейшему укреплению.

Озвученные ЕС и США персональные санкции фактически снимают барьер для продолжения тренда на укрепления нацвалюты. В то же время реализацию этого сценария способен отложить обещания новых ограничительных мер в ответ на приписываемую российским хакерам кибератаку на госведомства США.

Рубль остается недооцененным на фоне высоких цен на нефть. Ситуация на рынке энергоносителей на текущий момент складывается в пользу консолидации на достигнутых уровнях.

Инвесторы склоняются к мысли, что по итогам заседания ОПЕК+ Саудовская Аравия откажется от добровольного ограничения добычи на 1 млн барр./сутки, а в целом участники соглашения увеличат уровень производства на 500 тыс. барр./сутки. Судя по поведению нефтяных котировок, это решение не станет большим сюрпризом и поводом для серьезной коррекции», — пояснил эксперт.

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