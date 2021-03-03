Москва, , 15:05 — REGNUM Коммерческие поставки российских вооружений нередко входят в противоречие с геополитическими интересами России. Об этом 3 марта заявил генерал-лейтенант, председатель Совета ветеранов Сухопутных войск, создатель Вооруженных Сил Армении Тер-Григорянц Норат Григорьевия на круглом столе в ИА REGNUM, посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

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«Азербайджан закупил всю технику от стран, особенно ОДКБ. Это тоже настроило армянский народ против таких явлений. Белоруссия продаёт реактивные средства залпового огня мощнее, чем наш РСЗО БМ-21, Азербайджану. Возьмите полностью все боеприпасы и так далее — всё украинское пошло туда. Россия: всё современное — тоже», — заявил Григорьевия.«Коммерция коммерцией, но мы теряем отношения с народами, которые являются буферной стороной, буферной группой», — подчеркнул он.

В то же время, по его словам, разговоры о том, что Армения могла бы перейти на вооружение НАТО, не имеют серьёзных оснований под собой.

«Вся техника российская, и вся структура соответствует нашей тактике, нашей науке», — отметил он.