Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM В Петербурге 22 муниципальных депутата лишились мандатов в 2020 году. Об этом сообщил глава комитета территориального развития Андрей Чапуров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Половина из упомянутых муниципалов потеряла право называться депутатом из-за претензий со стороны губернатора Александра Беглова.

Всего за 2020 год 25 муниципалов опоздали с подачей деклараций, об этом доложили главам муниципалитетов, и советы МО лишили 11 из них полномочий.

Кроме того, были и лишенные мандатов по результатам проверок, которые проводятся администрацией губернатора Петербурга.

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«Всего проводятся проверки по 37 депутатам, по 18 из них проверки закончены. По 11 принято решение о лишении депутатских полномочий. Два депутата привлечены к дисциплинарной ответственности, по остальным пока решение не принято, остальное пока в работе в администрации губернатора», — заявил Чапуров.

Заметим, ранее несколько муниципалов, лишенных мандата таким образом, подали в суд. В частности, экс-депутат МО «Финляндский округ» Светлана Уткина указала, что претензии, которые выдвинули ей по декларации — это неупомянутый нулевой банковский счет супруга и ошибка на 750 рублей. Другие оппозиционные муниципалы тоже говорили о ничтожности претензий, из-за которых они потеряли места в советах.

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