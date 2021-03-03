Москва, , 14:50 — REGNUM Продолжающееся ослабление позиций Армении в Закавказье играет критическую роль для будущего баланс сил в регионе. Об этом 3 марта заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе в ИА REGNUM посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.«Это тяжёлая историческая катастрофа для интересов России. Я не хочу здесь уподобляться деятелям, которые считают это поражением. У России достаточно значения военных баз в Абхазии, Южной Осетии, чтобы чувствовать себя спокойно. Но тем не менее», — заявил Колеров.

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«Политическая катастрофа в Армении уничтожает Карабах, уничтожает баланс сил в Закавказье. У России нет инструментов воздействия, у мирового армянства тоже нет средств этого воздействия. Внутри Армении альтернативы власти не выросло и в ближайшее время, думаю, не вырастет», — указал он.

По его словам, поражение Армении и Карабаха повлечёт непоправимый ущерб балансу интересов в регионе.

«Нужен баланс в Закавказье. Без Карабаха баланса не будет. Без Карабаха не будет полноценной суверенной государственности в Армении. Она станет декоративной и символической», — заявил Колеров.

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