Москва, , 14:39 — REGNUM Ослабление Армении на фоне политического кризиса подталкивает Азербайджан к пересмотру соглашений по Нагорному Карабаху. Об этом 3 марта заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе в ИА REGNUM посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

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«Мы не можем не заметить, что Ильхам Алиев и Баку в целом в последние дни ведут линию на ревизию соглашения. Почему? Потому что в Ереване политический кризис. Потому что одна из сторон соглашения ослабла и ослабляется всё больше. Она перестаёт быть фактором баланса», — заявил Колеров.

«Политический кризис в Ереване ослабляет позиции Карабаха настолько, что сейчас центральным вопросом является вопрос о том, будет ли по истечению пяти лет продлён мандат наших миротворцев. Если он продлён не будет, то ясно совершенно, однозначно, армянское население из Карабаха уйдёт», — указал он.

По его мнению, если армянское население из Карабаха уйдёт, состоится этническая чистка, которая, по образцу межнациональных конфликтов, таких как имевших место в Югославии, мыслится как «наиболее фундаментальная основа для устойчивого урегулирования».

«Нет людей — нет проблемы. Есть люди — есть проблема», — отметил он.

При этом попытки армянских представителей переложить ответственность за поражение в Нагорном Карабахе на Россию лишь усугубляют положение Еревана, указал Колеров.

«Конфликт с Россией, которая спасла оставшуюся территорию Карабаха, которая спасла (людей) от изгнания, которая обеспечивает безопасность возвращающихся беженцев… этот конфликт мне кажется осознанным и рациональным. Это линия поведения», — отметил он.