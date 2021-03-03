Москва, , 14:20 — REGNUM Обострение ситуации в Нагорном Карабахе является следствием давних нерешённых противоречий, причём связанных в том числе с войной с Грузией в 2008 году. Об этом 3 марта заявил заместитель главного редактора ИА REGNUM, кандидат исторических наук Станислав Тарасов на круглом столе в ИА REGNUM, посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

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«Это не могло уже не произойти. Ситуация диктовала определённый сценарий действия со стороны Баку, Анкары, Тегерана и в первую очередь Москвы. По-другому было просто невозможно», — заявил Тарасов.

По его словам, события 2020 года являются своего рода кульминацией процесса, основа для которого была заложены более десятилетия назад.

«Мы никогда не хотели принимать участие в событиях в Закавказье. Мы считали, что пускай они живут соей жизнью. Но август 2008 года — и мы вынуждены пойти на признание Абхазии и Южной Осетии. Мы знаем, какая шла борьба за то, чтоб признавать или не признавать», — отметил политолог.

«Почему? Потому что все понимали, что сделан первый шаг в трансформации геополитической ситуации. Что признание независимости Абхазии и Южной Осетии логически подталкивает нас в другую ситуацию, когда будет третий шаг: и все понимали, что это будет Карабах», — продолжил Тарасов.

Затем возникла временная пауза, которая длилась фактически до 2015 года, пока не появились российские миротворцы в Сирии — с тех пор проблемы Закавказья становятся вопросом второго порядка.

«Никто из наших политологов не предполагал, что замыкается определённый геополитический цикл. Мы зашли на турецком направлении с юга, блокировали турецкое направление и в конечном итоге достигли желаемых определённых результатов»

В 2020 году противоречия между Азербайджаном и Арменией, связанные также с геополитическими проблемами между Россией, Турцией и Ираном, закономерным образом вернулись в повестку дня.

«Алиев блестяще использовал ресурс Турции в своих интересах. Но Алиев абсолютно не сдал Москву. Он чувствует, что на Карабахе игра только начинается, что ему предстоит решить вопрос с Ираном. Это очень серьёзно, как будут складываться российско-американские отношения в этом регионе — тоже отдельная тема для разговора», — считает Тарасов.