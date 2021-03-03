Москва, , 13:45 — REGNUM Азербайджан в одностороннем порядке сорвал 26-летнее бессрочное перемирие в Нагорном Карабахе. Об этом 3 марта заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол, глава посреднической миссии России в нагорно-карабахском конфликте в 1992—1996 гг., заслуженный работник дипломатической службы РФ Владимир Казимиров на круглом столе в ИА REGNUM, посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

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"Путин не раз говорил о второй Карабахской войне. Но ни разу ни Путин, ни Лавров, никто ни разу не высказался прямо о том, кто же нарушил то перемирие — то перемирие 12 мая 1994 года, которое было как раз бессрочным перемирием», — заявил Казимиров.

«До этого даже при кратчайшем перемирии всегда указывалось, на какой срок: на три дня, на неделю, на десять дней — а тут вдруг никакой даты нету», — отметил он.

Он отметил, что и в прошлом Азербайджан, чувствуя своё превосходство, любое нарушение со стороны Армении рассматривал как удобный повод, чтобы «додавить» своего противника.

«Это факт, что срывы о краткосрочных перемириях нарушались чаще именно азербайджанцами, а не армянами. Не только, но преимущественно азербайджанцами — в этом нет ни малейших сомнений. Могу подтвердить это документально», — подчеркнул Казимиров.