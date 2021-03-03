Москва, , 13:31 — REGNUM Позиция главы Азербайджана Ильхама Алиева по поводу ответственности за развязывание войны в Нагорном Карабахе крайне непоследовательна. Об этом 3 марта заявил Чрезвычайный и Полномочный посол, глава посреднической миссии России в нагорно-карабахском конфликте в 1992—1996 гг., заслуженный работник дипломатической службы РФ Владимир Казимиров на круглом столе в ИА REGNUM, посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

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«Одним из главных доводов Ильхама Алиева для второй Карабахской войны является длительная, несколько десятилетий длящаяся оккупация армянами семи районов Нагорного Карабаха. Но если говорить об этом всерьёз, то нельзя не обратить внимания на то, что главным участником этой оккупации был Баку», — заявил Казимиров.

«Почему? Потому что когда возникали какие-то договорённости о прекращении военных действий — кто срывал эти договорённости? Срывал Баку. Баку, конечно, и в то время был значительно сильнее, чем Армения. И азербайджанское руководство рассчитывало силой дожать, победить армянскую сторону», — отметил он.

По его мнению, в Баку и любое нарушение со стороны Армении рассматривали как удобный повод, чтобы попытаться «додавить» Армению.

«Это факт, что срывы о краткосрочных перемириях нарушались чаще именно азербайджанцами, а не армянами. Не только, но преимущественно азербайджанцами — в этом нет ни малейших сомнений. Могу подтвердить это документально», — подчеркнул Казимиров.