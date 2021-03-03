Москва, , 13:25 — REGNUM Даже Азербайджан фактически признаёт свою ответственность за развязывание войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом 3 марта заявил Чрезвычайный и Полномочный посол, глава посреднической миссии России в нагорно-карабахском конфликте в 1992—1996 гг., заслуженный работник дипломатической службы РФ Владимир Казимиров на круглом столе в ИА REGNUM, посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

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«Нет особой необходимости доказывать, что вторую Карабахскую войну начал именно Азербайджан. Все эти ужимки, которые допустила бакинская пропаганда — я имею в виду формулу про контрнаступление, дальше они как-то и сами перестали её использовать — но поначалу говорили, что они якобы осуществляют контрнаступление», — заявил Казимиров.

«Хотя элементарная логика говорит, что со стороны армян и не могло быть никакого наступления. Со стороны армян максимум, что могло иметь место — это отдельные инциденты локальные в одном месте, другом месте. Но Армения даже не имела достаточных сил для того, чтобы по всему фронту, по всей линии соприкосновения начинать военные действия против Азербайджана», — подчеркнул он.

По его мнению, фактически вина Азербайджана в войне признаётся всеми — но «молчаливо».