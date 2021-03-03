Москва, , 13:04 — REGNUM Россия утрачивает контроль над текущей обстановкой в странах СНГ. Об этом 3 марта заявил президент Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктор Кривопусков на круглом столе в ИА REGNUM посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

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«Почему случилось то, что в Армении сменилось государственно-политическое руководство? При этом, казалось бы, наше руководство говорит, что мы не вмешиваемся во внутренние дела», — заявил Кривопусков.

«Я приведу только один пример. Выглядит он достаточно характерно: как могло случиться, что перед сменой госустройства в Армении 18 апреля 2018 года, 28 марта меняется посол России? И в Армении мы обезглавлены. Кто такой посол? Это представитель президента», — отметил он.

По его мнению, импульсивные решения «от случая к случаю», скорее всего, позволяют отчасти ответить на этот вопрос «почему».

"Вспомните первую информацию о том, что сделал Пашинян: он пошёл по посольствам ключевых стран, Германии, Франции, Великобритании… Он приходит в российское посольство, и с кем он встречается?.. Это утрата коренного, принципиального внимания к проблемам не только Армении, не только Карабаха, но прежде всего стран СНГ», — указал он.