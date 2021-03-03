Ереван, , 12:21 — REGNUM Сегодня, 3 марта, станет известно о решении президента Армении Армена Саркисяна по поводу его намерения обратится в Конституционный суд с целью оспорить предложение указа премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна. О своём решении глава государства должен объявить в течение дня. Об этом заявил представитель оппозиции, глава партии «Родина» Артур Ванецян.

«Мы встретились с президентом […]он сказал, что в течение дня сообщит о своем решении — обратится ли он в КС для того, чтоб оспорить предложение об увольнении начальника Генштаба, — сказал в беседе с ТАСС политик. — Мы ждём его заявления».

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Никол Пашинян вознамерился уволить начальника генерального штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами после публичной критики председателем правительства страны российских «Искандеров» потребовали его отставки.

Однако президент Армении Армен Саркисян дважды отказался подписывать предложение Пашиняна об увольнении Гаспаряна. В настоящее время начальник Генерального штаба Армении продолжает исполнять свои обязанности.

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