Ереван, , 12:01 — REGNUM Начальник генерального штаба Армении Оник Гаспарян, отставки которого ранее потребовал премьер-министр страны Никол Пашинян, продолжает исполнять свои обязанности. Об этом 3 марта говорится в заявлении армянского генштаба.

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«Начальник генштаба ВС Армении Оник Гаспарян до истечения 8-дневного срока (после обращения президента Армении в КС начинают действовать другие сроки) продолжает службу родине и народу, он является высшим военным должностным лицом в ВС», — говорится в сообщении.

Также в заявлении отмечается, что, как считают военные, согласно 168-ой статье армянской конституции, у конституционного суда нет правомочий по вопросу увольнения главы генштаба или определению конституционности проекта указа президента Армении Армена Саркисяна.

Кроме того, указывается, что ввиду этого президент республики не мог отправить в конституционный суд страны проект указа и именно поэтому он решил оспорить положения закона «О воинской службе и статусе военнослужащего».

Помимо этого, в сообщении армянского Генштаба добавляется, что своим заявлением, по мнению военных, президент действовал исключительно в соответствии с Конституцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС республики Оника Гаспаряна не нашло отклика у президента Армении Армена Саркисяна и глава государства в очередной раз отказался подписать его.