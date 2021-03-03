Москва, 3 марта, 2021, 11:25 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 452 человека. Об этом 3 марта сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Зафиксирован 452-й летальный исход», — отметили в штабе. В то же время за последние 24 часа в России выздоровели 15 694 пациента с COVID-19.

По состоянию на 3 марта в России от коронавирусной инфекции умерли 87 348 человек. Выздоровели свыше 3,8 млн пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 10 535 случаев заражения коронавирусом.