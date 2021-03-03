Екатеринбург, 3 марта, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Екатеринбург прибывают люди, которые хотят поставить второй компонент вакцины «Спутник V» в городских медучреждениях. Об этом заявил на онлайн-брифинге главный эпидемиолог города Александр Харитонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В мэрии удивились тому, что в городе появились «медицинские туристы». Они поставили первую прививку в других городах, а после этого приезжают в Екатеринбург и требуют поставить второй компонент вакцины.

«Но у нас не заложено лишних компонентов», — признал Харитонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области решили отказаться от массового задействования мощностей ТЦ для вакцинации от COVID-19 — в таком случае в регионе не хватит вакцины, признают власти. Лишь в некоторых торговых центрах будут организованы прививочные пункты.