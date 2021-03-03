Санкт-Петербург, 3 марта, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Петербургские депутаты предлагают выплатить учителям школ, которые трудились в разгар пандемии, единовременные компенсации. Об этом говорится в депутатском запросе Оксаны Дмитриевой («Партия роста») губернатору Александру Беглову, который поддержал городской парламент на заседании 3 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Плакаты в школе

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Дмитриева подчеркнула, что учителя были вынуждены работать даже с риском для здоровья и жизни, но когда заражались коронавирусом, получали недостаточно по больничным.

«Пособие по временной нетрудоспособности у них оказывалось ниже, чем зарплата, которую они получали бы, если бы продолжали исполнение трудовых обязанностей. Это означает, что они не только не получили никакого возмещения вреда за то, что подверглись заражению коронавирусной инфекцией, находясь на рабочем месте, но и, наоборот, их вознаграждение снизилось», — заявила Дмитриева.

Она напомнила, что многие учителя также несли дополнительную серьезную нагрузку, так как замещали заболевших COVID-19 коллег, выполняя работу за них, к тому же, многие вели параллельно очное обучение и обучение в дистанционном режиме. Определить, какой именно объем дополнительных выплат заслуживают учителя, трудившиеся в пандемию, должен будет Смольный.

«Это 37 тысяч учителей», — добавила депутат Дмитриева.