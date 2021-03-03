Питтсбург, США, , 09:00 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Питтсбурга» дубль оформил нападающий Каспери Капанен. Ещё по шайбе забросили форвард Брайан Раст и защитники Коди Сеси и Майк Мэтисон. Российский нападающий Евгений Малкин отдал голевую передачу.

В составе «Филадельфии» точными бросками отметился форвард Джоэль Фараби, сделавший дубль.

В настоящее время «Питтсбург» занимает пятое место в Восточном дивизионе, на счету команды 25 очков. «Филадельфия» идёт на четвёртом месте с 25 очками.

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