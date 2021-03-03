Колумбус, США, , 08:54 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Коламбуса» шайбы забросили нападающие Кэм Аткинсон, Райли Нэш, Джек Рослович и Бун Дженнер. У «Детройта» отличился форвард Энтони Манта.

В настоящее время «Коламбус» занимает пятое место в Центральном дивизионе, на счету команды 23 очка. «Детройт» идёт на седьмом месте с 17 очками.

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