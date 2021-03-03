Нашвилл, США, , 08:51 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Каролины» шайбы забросили нападающие Себастьян Ахо, оформивший дубль, Винсент Трочек и Стивен Лоренц.

В составе «Нэшвилла» точными бросками отметились форвард Калле Йернкрок и защитник Маттиас Экхольм.

В настоящее время «Каролина» занимает второе место в Центральном дивизионе, на счету команды 31 очко. «Нэшвилл» идёт на шестом месте с 20 очками.

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