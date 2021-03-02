Москва, , 23:05 — REGNUM Ответные меры Москвы в связи с введением Вашингтоном новых санкций против России могут иметь несимметричный характер. Об этом заявила 2 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что поводом для введения новых санкций послужила «намеренно устроенная провокация с якобы «отравлением» Алексея Навального некими «боевыми химикатами».

«Всё это — лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично», — приводит комментарий Захаровой пресс-служба МИД.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что вместо наращивания нового витка конфронтации, Соединённым Штатам «стоило бы озаботиться честным выполнением своих обязательств, например, по уничтожению химического оружия, которого у России с 2017 года попросту нет».

Захарова подчеркнула бесперспективность попыток «навязать что-либо России путём санкционного или иного прессинга», а также отметила, что «Вашингтон, будучи серийным нарушителем международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, по определению лишён морального права читать нотации другим».

Напомним, ранее сегодня Соединённые Штаты ввели санкции в отношении ряда высокопоставленных официальных лиц России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Под ограничительные меры попали, в частности, руководители Следственного комитета, Генпрокуратуры и ФСИН, а также заместители министра обороны России.

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