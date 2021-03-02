Москва, 3 марта, 2021, 00:56 — ИА Регнум. Ухудшение состояния здоровья медработников в Одессе после вакцинации от коронавируса индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 2 марта в социальной сети Facebook.

(сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

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«У нас, в США, американские вакцины. И тоже у многих поднимается температура и появляется гриппозное состояние. Медики считают, что это нормальная реакция», — пишет Slava K.

Многие пользователи пришли к выводу, что пугаться такой реакции на вакцинацию не стоит. Люди уверены, что это обычные побочные эффекты, которые не представляют особой опасности.

«И у меня тоже поднималась температура после первой вакцинации. И мышцы болели, и суставы ломало. В течение суток всё прошло. Вторую прививку гораздо легче перенесла. Побочки возникают, и это нормально», — написала Наталья И.

Некоторые комментаторы отметили, что с подобным ухудшением здоровья встречаются и те, кто делает прививку от гриппа. Люди не считают, что здоровью украинских медиков угрожает опасность.

«Да я после обычной прививки от гриппа могу пару дней с температурой лежать. Это нормальная реакция, организм сопротивляется инфекции», — считает Евгения А.

Нашлись и те, кто напомнил заверение президента Украины Владимира Зеленского, который якобы не хотел, чтобы его граждане были подопытными кроликами.

«Да, возможно, это и нормальная реакция. Но вопрос в другом. А как же громкие слова Зеленского о том, что «украинцы — не кролики, чтобы на них испытывать вакцину»? Выходит, что это всё опять же не ради людей, а ради амбиций?» — задаётся вопросом Сергей Н.

Напомним, 2 марта украинское агентство УНИАН опубликовало материал, согласно которому в Одессе у медработников ухудшилось состояние здоровья после вакцинации от коронавируса индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.