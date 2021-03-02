Ереван, , 16:50 — REGNUM Оппозиция Армении хочет прояснить с президентом республики Арменом Саркисяном вопрос о судьбе начальника генштаба Оника Гаспаряна, говорится 2 марта в заявлении армянского «Движения за спасение родины», опубликованном в Facebook.

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Оппозиционеры потребовали экстренной встречи с Саркисяном. Они обеспокоены следующим: Саркисян не прояснил вопрос с Гаспаряном, хотя и опубликовал заявление, в котором говорится, что он не подписал документ об отставке главы генштаба.

«В распространенном сообщении руководитель страны обходит стороной вопрос об оспаривании в конституционном суде соответствующего решения [премьер-министра Армении] Никола Пашиняна», — говорится в заявлении оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Саркисян ранее принял решение не подписывать проект указа Пашиняна об отставке Гаспаряна.

При этом он обратился в Конституционный суд Армении, чтобы тот рассмотрел конституционность поправок, внесённых в 2018 году в закон «О воинской службе и статусе военнослужащего».

Оппозицию беспокоит, что Пашинян может отправить Гаспаряна в отставку, используя законодательные поправки, поскольку Саркисян не поручил КС рассмотреть законность ходатайства Пашиняна об отставке Гаспаряна.

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