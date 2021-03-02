Минск, , 16:28 — REGNUM «Много сейчас писали и вякали по поводу кредитов. Ни о каких кредитах даже речи не было. И в материалах у меня не было даже темы этой. Никто не просил дополнительных кредитов. Нам это не нужно», — заявил 2 марта на совещании в Минске Александр Лукашенко, рассказывая о состоявшихся 22 февраля сочинских переговоров с Владимиром Путиным.

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По словам Лукашенко, тема финансовой помощи Белоруссии возникла ещё тогда, когда решался вопрос о выделении $10-милилардного кредита правительства РФ на строительство АЭС в Белоруссии. «И тогда я так по-дружески Путину говорю: если я сэкономлю, то вы этот кредит оставьте в Белоруссии на другие нужды, допустим на военные», — поведал он участникам совещания.

Как сообщает пресс-служба белорусского президента, в итоге на строительстве БелАЭС удалось сэкономить. Лукашенко так объяснил ситуацию: «Естественно, что здесь дешевле станция. Вот откуда пошла эта тема. Но мы ее не обсуждали. Я помню обещание президента России. Единственное, сказал: если это не напряг для экономики России, мы будем использовать остаток этого кредита, в том числе и на военные нужды. Может быть, и на закупку самолетов и более современной техники. Отторжения не было».

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Лукашенко сообщил, что единственное предложение в финансовой сфере во время сочинских переговоров 22 февраля белорусская делегация озвучила применительно к возможному участию «Газпрома» в модернизации белорусского госпредприятия «Гродно Азот» (производит удобрения из российского газа).

«Может, у них будет к этому интерес. Не будет — мы сами будем строить этот комбинат. Он нам нужен: спрос на азотные удобрения в мире очень приличный, — сказал Лукашенко. — Азот из природного газа — если «Газпрому» интересно, мы можем с ними договориться о строительстве. Все, ни о каких деньгах речи на этих переговорах не было. Поэтому, если нас там хотят упрекнуть в чем-то, что мы опять с протянутой рукой — чушь полная. Мы пока обходимся, слава богу, при всех сложностях с пандемиями и закрытием границ, своими денежными средствами».Лукашенко сообщил, что комментаторы также «вякали» на тему трансфера власти в Белоруссии, которого не будет. Отметим, в декабре КГБ Белоруссии обещал продемонстрировать «русских кукловодов» во время судебных процессов над участниками президентской кампании 2020 года.

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