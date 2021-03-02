Ереван, , 13:59 — REGNUM Сторонники экс-президента Армении Роберта Кочаряна на некоторое время перекрыли улицу, которая прилегает к суду общей юрисдикции Еревана, где должно состояться заседание по его делу. Об этом 2 марта сообщает агентство News.am.

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Уточняется, что сторонники бывшего президента республики собрались во дворе Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции города Еревана и на несколько минут частично перекрыли прилегающую к нему улицу.

Также отмечается, что затем они шествием направились на проспект Баграмяна, где представители оппозиции проводят круглосуточную акцию протеста, скандируя: «Кочарян — герой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Национального собрания Армении, представитель правящего блока «Мой шаг» Ален Симонян заявил, что между властями и руководителем оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном может состояться обсуждение вопроса о внеочередных парламентских выборах в Армении.