Махачкала, , 13:12 — REGNUM В республиканском отделении КПРФ в Дагестане прокомментировали открестились от неожиданного выпада своего однопартийца Марата Асланова, который отказался от депутатского мандата и обвинил коллег-депутатов в коррупции и бездействии.

По словам руководителя фракции коммунистов в Народном собрании Махмуда Махмудова, свои действия Асланов ни с кем не согласовывал, а все высказанные им обвинения — это лишь его личное мнение.

«Выступление депутата Марата Асланова выражало его личное мнение, не согласованное с фракцией КПРФ. Заседания фракции он практически не посещает. Его выступление на сессии Народного собрания республики и сложение полномочий не было согласовано на фракции КПРФ», — цитирует Махмудова «Дагестанская правда».

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Как сообщало ИА REGNUM, на 55-й сессии парламента Дагестана депутат от КПРФ Марат Асланов отказался от мандата и выступил с гневной речью в адрес своих коллег, обвинив их в негативной ситуации, которая сложилась в республике. Он считает, что именно представители органов власти, которые приходят к руководству по блату и по родству, виновны в низком социально-экономическом развитии региона, наркомании среди молодежи, засыпанных мусором улицах городов и сел, нищете и других бедах Дагестана.

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