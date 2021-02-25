Махачкала, , 14:38 — REGNUM В Дагестане 55-я сессия Народного собрания началась с громкой отставки. Добровольно сложил с себя полномочия депутат от партии КПРФ Марат Асланов. Сообщая о своем решении коллегам, он объяснил свой поступок тем, что за годы работы в составе парламента ему так и не удалось выполнить задач, из-за которых он шел в народные избранники.

По его словам, причиной того, что Дагестан все еще является отсталым субъектом с утопающими в мусоре населенными пунктами, распространяющейся среди молодежи наркоманией, большим числом ДТП, продажей результатов ЕГЭ, мест в вузах и рабочих мест, является коррупция.

«Это стало возможным из-за того, что в этом зале и на этой площади сидит огромное количество людей, которые пришли к власти, а чаще её захватили, присвоили, получили по наследству с помощью противоправных действий, нарушений прав и свобод собственных граждан. Эти люди — а вас в этом зале, к сожалению, большинство — открыто бесчинствуют сразу же, как приходят к власти», — цитирует Асланова «Черновик».

Депутат Народного собрания Дагестана шестого созыва отметил, что не хочет «идти на сделки с собственной совестью, поэтому заявляет протест всему происходящему» и просит прощения перед своими избирателями, если не оправдал их надежд. Свой депутатский мандат он попросил руководителя регионального отделения КПРФ передать следующему за ним в списке по Хивскому району кандидату Джамбулату Габибову.

В ответ на это выступление, ставшее для многих неожиданным, спикер парламента Хизри Шихсаидов заявил, что не согласен с Аслановым, а возможными причинами такого поступка он назвал его проживание в Санкт-Петербурге и сложность общения с избирателями, молодость экс-депутата, а также предположителькно «какие-то предвыборные приемы».

«Основная масса наших депутатов — это люди, которые обличены доверием избирателей, которые, можно сказать, ежедневно бывают на местах, отвечают за работу, знают все проблемы и при рассмотрении многих наших документов — и бюджета, и программ социально-экономического развития, — по многим позициям — это и строительство детских садов, школ, дорог, — добиваются, чтобы в этих программах эти объекты были обозначены», — подчеркнул Шихсадов.