28 февраля 2021 | Время чтения 6 мин

Снегопады, вызвавшие немало проблем, массовая драка на первенстве СКФО по дзюдо среди юниоров, добровольная сдача депутатского мандата народным избранником от КПРФ — что обсуждали в дагестанскои сегменте соцсетей в последнюю неделю февраля 2021 года.

Ольга Карпова, , 13:59 — REGNUM Прошедшая неделя жителям Дагестана запомнится небывалыми для южного региона снегопадами, неожиданным выступлением одного из депутатов Народного собрания, «раскрывшего глаза» на причины плохой жизни в республике, и инцидентом на соревнованиях по дзюдо.

Дагестан Иван Шилов © ИА REGNUM

Такого снегопада давно не помнят здешние места…

Начало недели выдалось очень снежным. Из-за сильнейших снегопадов, которых не помнят даже старожилы, были перекрыты несколько дорог, в том числе участок федеральной трассы «Кавказ», непогода привела к авариям на линиях электропередачи и оставила без света жителей нескольких районов. Многие с трудом добирались на работу, а молодежи, может быть, впервые в жизни удалось предаться зимним забавам — покататься на обледеневших улицах городов на коньках, санках и вовсе без всякой специально для этого созданной экипировки.

В соцсетях дагестанцы активно комментировали погоду, подарившую кому — радость, а кому — проблемы. Так, многих поразило видео о том, как в селе Гагатли Ботлихского района в снежный плен попала корова. Её занесло снегом по самые рога. Хозяйке пришлось потратить немало сил, чтобы вызволить бедное животное из сугробов.

Пользователи соцсетей по поводу снегопадов, аварий на дорогах и в электросетях, застрявшей в снегу коровы высказывали разные мнения. Кто жалел буренку, кто — сотрудников электросетей и дорожников, которым пришлось восстанавливать подачу света в дома и сообщение с внешним миром отрезанных сел.

«Корову теперь к психологу, у нее шок от произошедшего», — пошутил один из них.

«Это вам не США, тут люди умеют выживать даже без электричества», — гордился земляками другой житель Дагестана.

«Ни света, ни воды, вот такая история. Провода висят, свет отключают, и вода в трубах превратилась в лёд. Но радостно одно, что дети радуются — так долго ждали они такой зимы», — нашел плюсы еще один комментатор.

Массовая драка на первенстве СКФО по дзюдо

Драка на первенстве СКФО среди юниоров по дзюдо произошла в Каспийске — во дворце спорта им. Али Алиева. Её спровоцировал конфликт болельщиков после встречи осетинского и дагестанского спортсменов. Зачинщики устанавливаются, а спортсменов, участвовавших в потасовке, очевидно, ждет дисквалификация.

«Мир животных, не зря говорил Жириновский, вас надо забором обнести, чтоб вред никому не причинили!» — гневно отреагировал один из комментаторов на странице «Голос Дагестана в соцсети «ВКонтакте».

»Силы много в Дагестане, которая способна перевернуть систему и заткнуть этот беспредел в республике и стране, жаль — правильных мыслей нет в головах молодых ребят», — оценил произошедшее другой житель региона.

«Раньше воспитание на Кавказе было эталоном, теперь, простите, дичь какая-то. Деградация. Жаль», — согласился с ним еще один болельщик.

«Мне стыдно за мой народ, почему обязательно нужно демонстрировать свой дикий нрав?! Каждый использует в речи «Альхамидулах», но большинство ведет себя, как звери из джунглей, будто они не в семьях росли, а в саванне с животными. Сколько можно позорить Дагестан!?» — возмутился поведением спортсменов и болельщиков дагестанский житель.

«Есть настоящие депутаты» или «сбежал, поджав хвост»?

Событием, вызвавшим широкий общественный резонанс в Дагестане, стало громкое заявление депутата республиканского парламента от партии КПРФ Марата Асланова о сложении с себя полномочий. На 55-й сессии Народного собрания он выразил возмущение происходящим в Дагестане и назвал виновных в низком социально-экономическом развитии субъекта. По его мнению, причина деградации Дагестана кроется в коррупции в органах власти.

«Наши города и сёла утопают в мусоре, молодёжь у нас умирает от рук наркобаронов, огромное количество людей гибнет на дорогах, огромными темпами растёт наркозависимость среди молодёжи, завалены мусором лучшие туристические объекты в республике, невиновные журналисты сидят в тюрьмах за свою профессиональную работу. Это стало возможным из-за того, что в этом зале и на этой площади сидит огромное количество людей, которые пришли к власти, а чаще её захватили, присвоили, получили по наследству с помощью противоправных действий, нарушений прав и свобод собственных граждан. Эти люди — а вас в этом зале, к сожалению, большинство — открыто бесчинствуют сразу же, как приходят к власти. <…> Находясь депутатом НС РД с 2016 года, за 4,5 года я увидел много грязи, лицемерия и бездушия. Нигде в республике не сосредоточены в одном месте эти самые низменные человеческие качества, как на этой площади и в этом зале», — приводит слова Марата Асланова «Черновик».

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Поступок депутата многие одобрили, оценив его как мужественный и честный. Другие же, напротив, осудили его за то, что он отказался от депутатской работы и вместо улучшения ситуации в республике отказался от мандата в трудные для Дагестана времена.

«Крутой мужик. Достойный поступок. Значит, не всё так плохо и есть настоящие депутаты», — оценил протестную акцию народного избранника один из комментаторов в соцсети.

Марат Асланов Kprf.ru

«Так кинуть своих избирателей — это надо умудриться. Люди доверили ему свои голоса. Сам говорит, что сейчас почти нереально пробиться через административные препоны. И так с легкостью кинуть мандат под ноги?! Считай, кинул своих избирателей. Глупо и тупо», — осудил депутата еще один житель республики.

«Трусливый поступок на самом деле. Хотя если присмотреться внимательнее — там другое: скорее всего — второго срока по его работе ему не светило и его люди не выбрали бы. Плюс лучше в Питере жить, чем работать по очистке Авгиевых конюшен дома. Народ, хватит вестись на понты дагестанские — развивайте критическое мышление», — осудил депутата от КПРФ другой житель региона.

Его поддержал еще один пользователь соцсети:

«Кто этого Марата заставил уйти, кроме его самого? Его в зал на заседания пускать перестали? Ему рот скотчем заклеили? Мешали ему выдвигать предложения и голосовать за принятие или непринятие законодательных актов? Нет. Он сам сдался, сам составил истеричное послание. И сам же сбежал, поджав хвост».

Стоит отметить, что громкому заявлению парламентария об отставке нашел объяснение председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов. По его мнению, такой демарш был вызван тем, что сам Марат Асланов проживает не в Дагестане, а в Санкт-Петербурге, поэтому ему сложно общаться с избирателями. К тому же он молод. Возможно также, отметил спикер, что депутат от КПРФ преследовал какую-то цель перед предстоящими выборами.