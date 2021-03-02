Посёлок им. Лазо, , 11:08 — REGNUM В районе имени Лазо Хабаровского края запланировано в 2021 году строительство волоконно-оптических линий связи, а также модернизация базовых станций. Финансирование предусмотрено в рамках федерального и регионального проектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В рабочем посёлке Переяславка в зоне обслуживания специалистов более 2600 абонентов по всему району.

За последние два года здесь были протянуты волоконно-оптические линии связи до 25 социально значимых объектов по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика». В этом году будут продолжены работы по подключению учреждений и строительству распределительных сетей ещё в ряде населённых пунктов.

В рамках регионального проекта «Хабаровский край на связи» в районе им. Лазо предусмотрены мероприятия по улучшению качества услуг сотовой связи и обеспечению населения мобильным доступом к интернету. Так, планируется модернизация базовых станций до стандартов 3G, 4G в посёлках Кия, Долми, Сукпай, Солонцовый, Среднехорский и селе Петровичи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в 2020 году к волоконно-оптическим линиям связи подключили 28 населённых пунктов, и практика продолжится.