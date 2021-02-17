Якутск, , 04:16 — REGNUM В Якутии в 2020 году к волоконно-оптическим линиям связи подключили 28 населённых пунктов, и практика продолжится, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«В прошлом году полностью построили сетку в Магане, началась стройка в районе Сергеляхского шоссе, в Хатассах и Мархе. Всего подключено порядка 1500 домохозяйств из частного сектора. Провайдеры не очень охотно туда идут, но мы с ними работаем», — пояснил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов.

Он заверил, что вопрос подключения к интернету в Якутске будет решён в течение двух лет — планируют развивать 4G

Как сообщало ИА REGNUM, расположенные вблизи жилых домов вышки сотовой связи не представляют опасности для человека, сообщил 15 февраля шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в интервью радио Sputnik.