Ливерпуль, Великобритания, , 08:23 — REGNUM «Эвертон» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил нападающий «Эвертона» Ришарлисон на девятой минуте.

На сегодняшний день «Эвертон» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 43 очка. «Саутгемптон» идёт на 14-м месте с 30 очками.

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