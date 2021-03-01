Шеффилд, Великобритания, , 08:08 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 48-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс. А на 65-й минуте защитник «Шеффилд» Кин Брайан срезал мяч в свои ворота после удара форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Таким образом, «Ливерпуль» прервал серию из четырёх поражений подряд в АПЛ.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 43 очка. «Шеффилд» идёт на 20-м месте с 11 очками.

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