Шеффилд, Великобритания, 1 марта 2021, 08:08 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На 48-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс. А на 65-й минуте защитник «Шеффилд» Кин Брайан срезал мяч в свои ворота после удара форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
Таким образом, «Ливерпуль» прервал серию из четырёх поражений подряд в АПЛ.
На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 43 очка. «Шеффилд» идёт на 20-м месте с 11 очками.
Читайте также: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью