Нью-Йорк, США, , 02:00 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 1 марта выросли на фоне ожиданий нового пакета мер по стимулированию экономики в условиях пандемии коронавируса.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 603,14 пункта (1,95%), до уровня 31 535,51 пункта. S&P 500 прибавил 90,67 пункта (2,38%), поднявшись до уровня 3901,82 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 396,48 пункта (3,01%), поднявшись до уровня 13 588,83 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,30 (2,11%), до уровня $60,20 за баррель.

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