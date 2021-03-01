Москва, , 13:40 — REGNUM Сегодня, 1 марта, нефть марки Brent растет примерно на 1,5% к $66,40 за баррель, двигаясь вслед за отскоком на европейских фондовых площадках и пытаясь реабилитироваться после падения 25 февраля сразу на 2%, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Такая динамика выглядит немного странно, учитывая спад темпов роста в мировой экономике, который продолжается уже седьмую неделю подряд, а также сегодняшнее укрепление американского доллара на 0,3−0,4% к корзине твердых валют.

Видимо участники торгов надеются на ОПЕК+, встреча которого пройдет в середине этой недели. Хотя надежды эти представляются не очень обоснованными.

Потому что даже несмотря на большое количество вариантов исхода переговоров, все они подразумевают наращивание объемов добычи, особенно при текущих высоких уровнях нефтяных цен.

Так что попытаться зацепиться за отметку в $66,00 за баррель Brent котировки еще могут, однако любой уход ниже, будет автоматически запускать сценарий со снижением сначала к $65,00, а потом в случае пробоя и к $63,00», — полагает эксперт.

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