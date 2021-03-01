Братислава, 2 марта, 2021, 00:30 — ИА Регнум. Первая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» поступила в Словакию. Об этом заявил словацкий премьер-министр Игор Матович, 1 марта сообщает издание Pravda.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V)

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Груз доставил самолет ВВС республики C-27J Spartan, приземлившийся в аэропорту города Кошице.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон заявил, что республика может получить партию вакцины «Спутник V» в ближайшие полмесяца.